Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 104 Gözaltı

YASA DIŞI BET OYUNLARINA KARŞI OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde 36 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonlarında 104 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bu operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda yapıldı.

TEKNİK TAKİP SÜRECİ SONUCU

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, operasyona giden yolun 7 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarına dayandığını vurguladı. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Manisa, Kayseri, Kocaeli gibi 36 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan tespitlerde, şüphelilerin sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yaparak bu suçları teşvik ettikleri gözlemlendi.

ANONİM HESAPLAR DA HEDEFTE

Operasyonda, 1 milyondan fazla takipçisi bulunan anonim ve fenomen sosyal medya hesaplarının yöneticileri de gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, “Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini tehdit eden bir suçtur,” diyerek siber suçlarla mücadelenin düzenli bir şekilde süreceğini belirtti. Operasyonlarda birçok dijital materyal ele geçirildi.

HANGİ İLLERDE İŞLEM YAPILDI?

Operasyonlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak’ta gerçekleştirildi.

SİBER SUÇLA MÜCADELE SÜRÜYOR

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis ve sanal kumarın toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, bu suçlarla mücadelede “sanal devriyelerin” gün boyunca görevde olduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, operasyonları yönlendiren Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet güçlerine teşekkür etti.