Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 21 Kişi Tutuklandı

İSTANBUL’DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

İstanbul’da yapılan yasa dışı bahis operasyonu çerçevesinde Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber TV’nin de arasında bulunduğu 23 şirkete el konuldu. Operasyon sırasında, örgüt lideri Erkan Kork’un da bulunduğu 51 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki 31 şüpheli adliyeye sevk edildi; bunlardan 21’i tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesindeki Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork’un da bulunduğu 59 şüpheliye eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçlamalarıyla karşı karşıya.

ADLİ İŞLEMLER VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Bu süreçte 20 kişinin emniyetten serbest bırakıldığı da öğrenildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 31 şüpheliden, aralarında Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork’un da bulunduğu 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.