Yasa Dışı Bahis Operasyonu Gerçekleşti

OPERASYONUN DETAYLARI

Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın koordinasyonunda ‘Yasa dışı bahis’ ve ‘Suç gelirini aklama’ suçlarına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda şüphelilerin, çeşitli hesaplar üzerinden toplamda 50 milyon TL işlem hacmine ulaştığı ve yasa dışı bahis üzerinden elde ettikleri gelirleri banka ve kripto cüzdanları aracılığıyla akladıkları belirlendi.

GÖZALTILAR VE EL KONULAN MALZEMELER

Gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Bu süreçte, 44 masaüstü bilgisayar, çok sayıda cep telefonu, bellek, çeşitli dokümanlar ve diğer dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edilen 50 milyon TL işlem hacmine sahip banka hesapları ve kripto varlık cüzdanlarına da el konuldu.