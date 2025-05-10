Haberler

Yasa Dışı Bahis Operasyonu Gerçekleşti

OPERASYONUN DETAYLARI

Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın koordinasyonunda ‘Yasa dışı bahis’ ve ‘Suç gelirini aklama’ suçlarına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda şüphelilerin, çeşitli hesaplar üzerinden toplamda 50 milyon TL işlem hacmine ulaştığı ve yasa dışı bahis üzerinden elde ettikleri gelirleri banka ve kripto cüzdanları aracılığıyla akladıkları belirlendi.

GÖZALTILAR VE EL KONULAN MALZEMELER

Gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Bu süreçte, 44 masaüstü bilgisayar, çok sayıda cep telefonu, bellek, çeşitli dokümanlar ve diğer dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edilen 50 milyon TL işlem hacmine sahip banka hesapları ve kripto varlık cüzdanlarına da el konuldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Odunpazarı’nda Tefecilik Operasyonu Gerçekleşti

Eskişehir'de tefecilikle ilgili düzenlenen operasyonda iki kişi yakalandı. Şüphelilerin mağdurlardan zorla senet imzalattığı ve mülklerine el koyduğu belirlendi. Ayrıca, ruhsatsız silah ve kaçakçılıkla da suçlandılar.
Haberler

Tekirdağ Vali’si Ziyaret Edildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarih Topluluğu, Doç. Dr. Mahmut Recep Keleş ile birlikte Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Vali, öğrencilere yöneticilik tavsiyeleri verdi. Hayrabolu'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.