Yasa Dışı Bahis Operasyonu İçin Tutuklama Talebi

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 15 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis ile para aklama ve yasadışı bahis örgütlerinin Papara aracılığıyla para transferlerini gerçekleştirdiği yönündeki iddialar çerçevesinde “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçları üzerine bir soruşturma başlattı.

EMNİYETTEKİ İFADELERİN TAMAMLANMASI SONRASI İLERLEYİŞ

Yasa dışı bahisle mücadelenin bir parçası olarak İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 15 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolleri gerçekleştirilen şüpheliler, daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK

Savcılıkta ifade işlemleri sona eren şüpheliler için tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Şu an için şüphelilerin hakimlik işlemleri devam ediyor.