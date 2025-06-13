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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 104 Şüpheli Yakalandı

OPERASYONUN DETAYLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘yasa dışı bahis’ suçuna karşı gerçekleştirilen 36 il merkezli operasyonda 104 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde düzenlenen bu operasyonu sosyal medya üzerinden duyurdu.

UZUN SÜREN ÇALIŞMALAR

Yedi ay boyunca yürütülen çalışmalar neticesinde sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapan, bu suçları teşvik eden şüphelilere ulaşıldı. Operasyonda yer alan şüpheliler arasında 1 milyondan fazla takipçisi bulunan ‘anonim’ ve ‘fenomen’ hesapların kullanıcıları da bulunuyor. Dün gerçekleştirilen operasyon sonucunda 104 şüpheli ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyal de alındı.

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