Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA TUTUKLAMALAR

İstanbul’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu sonucunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, yasa dışı bahis para trafiğine öncülük eden ve örgütler arası para transferlerinde Papara’nın kullanıldığı iddialarını kapsamaktadır. Şüpheliler, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarıyla yargılanıyor.

İFADELER VE ADLİ İŞLEMLER

Söz konusu soruşturma çerçevesinde İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında elektronik ödeme sistemi hizmeti veren bir şirkete yönelik bir operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında yakalanan 15 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınan kişiler, sağlık raporu almak üzere hastaneye götürüldü ve ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Savcılık, şüphelilerin tutuklanması için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu. Hakimlikte yapılan işlemler sonucunda 15 şüpheliden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza’ şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturmada ilerleyen süreçte yeni gelişmeler yaşanabilir.