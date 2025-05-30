Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 11 Tutuklandı

İstanbul Polisi Yasa Dışı Bahis Operasyonu Düzenledi

İstanbul’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, yasa dışı bahis para trafiğine katkıda bulunmak ve bu faaliyetlerin Papara üzerinden yürütüldüğü iddialarıyla başlatıldı. Bu kapsamda, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından araştırma devam ediyor.

15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, elektronik ödeme sistemleri sağlayan bir şirkete yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yakalanan 15 şüphelinin emniyetteki ifadeleri alınmıştı. Şüpheliler, sağlık raporu almak üzere hastaneye götürüldü ve ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık, şüphelilerin tutuklanmasını talep etti.

Tutuklama Kararları Alındı

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde yapılan işlemler sonucunda, gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma süreci devam ediyor.