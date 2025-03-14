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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 13 Tutuklama

YASA DIŞI BAHİS ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ

Adana merkezli olarak gerçekleştirilen operasyon sonucunda 3 ildeki yasa dışı bahis şebekesi ortadan kaldırıldı. Bu şebekenin aylık işlem hacminin 2 milyon 400 bin dolar olduğu belirlendi ve 13 şüpheli tutuklandı.

TEKNİK TAKİP VE OPERASYON

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, yasadışı bahis şebekelerine yönelik kapsamlı bir araştırma yürüttü. Yapılan araştırmalarda, 39 yaşındaki V.K.’nin şebekenin lideri olduğu tespit edildi. Siber polisler tarafından 3 aylık bir teknik takip sonrasında, bu şebekenin büyük bir hacme sahip olduğu saptandı. Bunun üzerine Adana merkezli, Ankara ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplamda 19 şüpheli yakalandı.

ADLİ İŞLEMLERİN SONUCU

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan, şebekenin yasa dışı bahis panelini yöneten kişilerin vardiya sistemi ile çalıştığı ve maaşlarının aylık ortalama 60 bin TL olduğu öğrenildi. Şüphelilerin, elde ettikleri paraları kripto para kullanarak yurt dışına kaçırdığı bilgisi de dikkat çekti.

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