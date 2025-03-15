Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltı Kararı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN YENİ OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde, Bankpozitif, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu sahibi Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis örgütü liderliği suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon sırasında toplamda 59 şüpheliye yönelik baskınlar düzenlendi ve 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu. Bu süreçte Bankpozitif, Flash TV ve Payfix’in de devlet kontrolüne geçtiği bildirildi.

PROF. DR. AFŞİN ŞAHİN’DEN AÇIKLAMALAR

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afşin Şahin, haber kanalı stüdyosunda Sunucu Abdurrahman Yazıcı ile birlikte operasyonun hazırlık aşamalarını anlattı. Profesör Şahin, yasa dışı bahislere karşı alınan önlemlerin önemine dikkat çekti ve Türkiye’de mevcut yasal düzenlemelere yeni düzenlemelerin eklendiğini ifade etti.

YENİ TEKNOLOJİLERE UYUM SÜRECİ

Şahin, “Türkiye’de son yıllarda quantum bilgisayarlar, yapay zeka gibi yeni teknoloji ve algoritmaların ortaya çıkmasıyla yeni regülasyonlara ve düzenlemelere olan ihtiyaç artmıştır” dedi. Devletin bu konuda gerekli tedbirleri alarak başarılı çalışmalara imza attığının altını çizdi. Şahin, yapılan düzenlemelerin Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarla uyum sürecinin tamamlandığını belirtti. Ayrıca, “Sermaye Piyasası Kurulu’nca yapılan düzenlemelerle Avrupa Birliği arasında uyum süreci tamamlandı” ifadesini kullandı. Özellikle kuvvetli şüphe durumunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) şirketlere kayyım olarak atanabilme yetkisi verildiğini ekledi.