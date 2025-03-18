Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltılar Yapıldı

Yasa dışı bahislere yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Bank Pozitif, Payfix ve Flash Haber TV dahil olmak üzere toplam 23 şirkete el konuldu. Örgütün lideri olduğu iddia edilen Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 51 kişi, 14 Mart tarihinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 31’i, dün adliyeye sevk edildi. Soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden, aralarında Erkan Kork’un da bulunduğu 21 kişi tutuklanırken, 10’u adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

SUÇLAMALAR VE İFADELER

Tutuklanan Erkan Kork, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ile “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlarından yargılanıyor. Kork’un, savcılıkta verdiği ifadeye göre, aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu beyan etti ve hakkındaki suçlamaları reddetti. “Bugün, vergisini ödemiş bir iş insanı olarak karşınızdayım. İsrail’in de sahip olduğu Bank Pozitif’in yönetim kurulu üyesiyim” diyerek sözlerine başlayan Kork, devamında şu şekilde belirtti: “Flash Haber’i satın alarak, Türk örf ve adetlerine uygun olarak yayıncılık yapmaktayım. Bana sorulan tek bir belge ve bulgu yok. Uzun zamandır teknik ve fiziki takip altındayım. Ancak tek bir bilgi ve belge bulunmadı. Bazı operasyon çevreleri tarafından kamuoyunda linç edilmek üzere bu suçlamalarda bulunulmakta.”

MÜVEKKİLİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Erkan Kork, hakkında birçok suçlamanın İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığını hatırlatarak, “Çok yakında adaletin tecelli edeceğine eminim. Geçen sene Bank Pozitif’i ve Pay Fix’i satın aldık. Kripto paradan dolayı lisans aldık. 9 Ocak’ta Flash TV’yi alırken temiz raporu aldık. Üzerime atılı bu suçlar varken, tüm bu işlemleri yaparken neden bana ‘temiz’ raporu verildi?” diye sordu. Kork’un avukatlarından biri, müvekkilinin 2017’de Bylock soruşturması geçirdiğini ve bu dosyadan takipsizlik aldığını ifade etti. Diğer avukatı ise, müvekkilinin hayırsever biri olduğunu ve deprem bölgesinde valilikler aracılığıyla okul yaptırdığını belirtti.

OYUNCU MELTEM BEYDİLLİ’NİN AÇIKLAMALARI

Oyuncu Meltem Beydilli, aylık gelirini 500 bin TL olarak beyan ederken, çalışanı Hülya Turan ise 600 bin TL gelirinin olduğunu söyledi. Annesi Hülya Turan ile birlikte gözaltına alınan Beydilli, “Dizi ve sinema filmlerinde oyunculuk yapıyorum” dedi. Kork’un şirketinde 6 ay kadar çalıştığını belirten Beydilli, Kork’tan kendisine gelen paraları, “Kendisi aile dostumuz olur. Küçüklüğümden beri bize maddi-manevi olarak destek olur” şeklinde açıkladı. Beydilli, ‘Hain’ isimli sinema filminin yapımcılığının Kork’un şirketine ait olduğunu vurgularken, Fix 360’tan gelen parayı ise “oyunculuk ücreti” olarak yorumladı.