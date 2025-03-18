Yasa Dışı Bahis Soruşturması Genişliyor

Geçen hafta başlatılan yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde, Bankpozitif’in sahibi Erkan Kork’un da bulunduğu birçok kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren üç elektronik ödeme kuruluşunun faaliyet izni durduruldu. Yasa dışı bahis soruşturmasında adları geçen bu üç ödeme kuruluşunun faaliyetleriyle ilgili önemli kararlar alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Pay Fix, Aypara ve İninal adlı üç kuruluşun tüm faaliyet izinlerinin durdurulduğunu kamuoyuna açıkladı.

KAMUOYUNA AÇIKLAMALAR YAPILDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ile Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmayı değerlendirmek amacıyla yaptığı açıklamada, “Basındaki haberlere dair kamuoyunu bilgilendirmede fayda görülmüştür.” ifadelerine yer verildi. Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun çerçevesindeki faaliyet izinlerinin durdurulmasını tetikleyen süreçte, TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamak için proaktif gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Bu kapsamda düzenlenen inceleme raporları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmakta.

YASAL DÜZENLEMELER VE GÖZLEMLER

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afşin Şahin, Abdurrahman Yazıcı’nın konuğu olarak yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması ve finansal suçlarla mücadelede getirilen yeni düzenlemeleri ele aldı. Flash TV’ye el koyma kararıyla ilgili gerekçeleri açıklayan Şahin, yasa dışı bahis gelirlerinin gayrimenkul, araç, kripto varlıklar ve şirket yatırımları aracılığıyla aklandığına dikkat çekti. Ayrıca, TMSF’nin şirketlere el koyma yetkisinin soruşturmaların sağlıklı şekilde ilerlemesine yardımcı olmak amacıyla kullanıldığını ifade etti. Online finansal işlemler ve ödeme sistemlerinin daha sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini vurgularken, yasa dışı bahis reklamlarına yönelik yaptırımların artırılmasının caydırıcılığı sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.