More
Gündem

Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında 6 Kişi İçin Karar

yasa-disi-bahis-sorusturmasinda-6-kisi-icin-karar

İSTANBUL’DA YASA DIŞI BAŞİSİ OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edilmesiyle ilgili başlattığı soruşturma çerçevesinde sanatçı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve yaklaşık 19 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Erbil ve Ortaç, ‘Ev Hapsi’ kararına rağmen serbest bırakılırken, İbrahim Yılmaz’ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

YURT DIŞINDAKİ FENOMENLER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışında bulundukları tespit edilen sosyal medya fenomenleri Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan ve Batuhan Kesgin hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca, mahkeme kararı doğrultusunda bu kişilerin sosyal medya hesapları da kapatıldı.

YAKALAMA TALEP EDİLEN ŞAHISLAR

Soruşturma çerçevesinde, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ı Malta’ya götüren, teşvik videosunda birlikte yayın yapan Cenk Pekkan ve Ünal Orhan hakkında da yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Daha önce tutuklanan sosyal medya fenomenleri Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve Yağmur Şifa Yaprak ile adli kontrol kararına tabi olan Doğukan Demirtaş’ın sosyal medya hesapları da kapatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Gündem

Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.