Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında 6 Kişi İçin Yakalama Kararı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN BAŞLATILAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis sitelerine yönelik bir soruşturma başlattı. Bu süreçte ünlü sanatçı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu toplam 16 kişi gözaltına alındı. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, ‘Ev Hapsi’ kararı ile serbest bırakılmalarına rağmen, İbrahim Yılmaz ile birlikte 12 kişi tutuklandı.

YURTDIŞINDAKİ FENOMENLER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışında bulunan sosyal medya fenomenleri Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan ve Batuhan Kesgin için yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca, mahkeme kararı neticesinde bu fenomenlerin sosyal medya hesapları da kapatıldı. Bunun dışında, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ı Malta’ya götüren Cenk Pekkan ile Ünal Orhan hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPATILDI

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan sosyal medya fenomenleri Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve Yağmur Şifa Yaprak ile adli kontrol kararı getirilen Doğukan Demirtaş’ın sosyal medya hesapları da kapatıldı. Bu gelişmeler, yasa dışı bahis mağdurlarının korunması ve suçluların cezalandırılması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.