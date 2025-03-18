Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Şok Gelişme

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI VE ERKAN KORK’UN İFADESİ

Yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde örgüt kurma ve para aklama suçlamasıyla tutuklanan Erkan Kork’un savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı. Kork, ifadesinde “PayFix isimli firmanın yasadışı bahis siteleriyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Aksine, firma olarak yasadışı bahis benzeri oluşumları MASAK’a bildirmekteyiz. Ben şirketlerim üzerinden bahis oynatmadım, bahis oynanmasına aracılık etmedim, yasa dışı bahisten elde edilen parayı aklamadım ve hiçbir şekilde suç örgütü kurmadım.” şeklinde konuştu.

İDDİALARI YERSİZ BULDU

Erkan Kork, savcılıktaki ifadesinde, “Tespit yapıldığı söylenen durumların hepsi yersizdir. Ben hiçbir zaman şirket maillerim dışında kendi mail adresimi kurtarma maili olarak eklemedim. Bu durumun bana karşı yapılmış bir düzmece olduğunu düşünmekteyim. Mail hesabını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine üyelik kaydı açmadım. Bu durum, beni itibarsızlaştırmak adına kurgulanan bir senaryodur” dedi.

GİZLİ TANIĞIN BEYANLARINI REDDETTİ

Kork, dosya kapsamında yer alan gizli tanık Cesur’un beyanlarını kabul etmediğini belirtti. Kork, “Bu şahıs, firmam için faaliyet geliştirme adına 2022 yılında benden 1,5 milyon lira para aldı ve bundan kaynaklı olarak elimde senedi vardır. Bu şahıs, taahhüt ettiği işleri yapmadığı için kendisinden senet aldım.” dedi. Ayrıca, gizli tanığın elindeki senetten dolayı kendisine düşmanlık beslediğini öne sürdü ve “Avukatlık mesleğinden ötürü, bu senedin icra edilerek tahsil edilmemesi ve kendisine aciz vesikası alınması durumunda mesleğini kaybetme ihtimali olduğunu bildiği için, hakkımda asılsız iddialarda bulunduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

MASAK RAPORUNA TEPKİ VERDİ

Kork, MASAK’ın raporuyla ilgili de yorum yaparak, söz konusu raporun kümül veriler içerdiğini ve bahse konu rakamların firma için hayatın akışına uygun olduğunu savundu. “Bahse konu para transferleri, banka satın alma dönemimde mevcut olan altın ve ziynet eşyalarının faturalı olarak bozdurulması ve hesabıma yatırılması işlemidir. Parça parça transfer yaptırmamın sebebi, kur korumalı mevduat limitlerine takılıp parçalı işlem yapmak zorunda kalmamdır. Yapmış olduğum para transferleri, mevzuata uygun işlemlerdir.” şeklinde konuştu. Kork, süreçlerin çeşitli resmi onay ve izinlerle gerçekleştiğini öne sürdü.

ŞİRKETTE YASADIŞI FAALİYETLERLE MÜCADELEDEDİR

Kork, ifadesinin devamında şirkette yasadışı faaliyetlerle mücadele için özel birimler kurduklarını belirtti. “Bahisle mücadele kapsamında her gün bin ila bin 500 arasında hesap kapatmaktayız. Bu da yasadışı bahisle mücadele ettiğimizin açık bir göstergesidir.” dedi. Kork, yasa dışı bahisten elde edilen parayı aklamadığını ve hiçbir şekilde suç örgütü kurmadığını yineledi.

ÜÇ ÖDEME KURULUŞUNA YASAK GETİRİLDİ

Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen üç ödeme kuruluşu için Merkez Bankası harekete geçti. PayFix, Aypara ve İninal’ın tüm faaliyet izinleri durduruldu. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, 6493 sayılı Kanun kapsamındaki bu üç şirket için idari ve mali tedbirlerin uygulandığı belirtildi.

SORUŞTURMANIN SEYRİ

Soruşturma kapsamında 21 kişi tutuklanırken, Bankpozitif, PayFix ve Flash TV gibi kuruluşlar da devlet kontrolüne geçti. Erkan Kork’un yasa dışı bahis gelirleriyle PayFix’i kurduğu iddia ediliyor. Yasa dışı bahis baronlarının paralarının bu sistem üzerinden aklandığı öne sürülüyor. MASAK ve Merkez Bankası raporları doğrultusunda PayFix sisteminde toplam 211 bin 109 hesap kullanıldığı bildirildi.