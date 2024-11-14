“Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Yeni Gelişme”

BATUHAN KARADENİZ’İN SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPATILACAK

Yasa dışı bahis operasyonu çerçevesinde gözaltı kararı verilmiş olan 23 kişiden biri olan eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yeni bir gelişme gerçekleşti. Karadeniz, yurt dışına kaçtığı için gözaltı işlemi uygulanmadı. Ancak, Karadeniz’in sosyal medya hesaplarının kapatılması için gerekli adımlar atılmaya başlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini onaylayarak Karadeniz’in sosyal medya hesaplarının kapatılmasına karar verdi.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA VE ŞÜPHELİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada “yasa dışı bahse teşvik” suçu kapsamında bir soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 23 şüpheli tespit edildi. Yasa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen bu kişiler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam yer aldı. Ayrıca Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof’un da ismi geçti.

MEHMET ALİ ERBİL VE SERDAR ORTAÇ İÇİN EV HAPSİ VERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılırken, adliyede pişman olduklarını ifade etti. Mahkeme, her iki isim için ev hapsi ile serbest bırakılma kararı verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise, bu sefer firari durumda olan Batuhan Karadeniz’in Instagram ve YouTube hesaplarının kapatılması için gerekli işlemleri başlattı. Savcılık, hesapların kapatılması için nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne erişim engeli talebinde bulundu. Hakimlik, Karadeniz’in Instagram ve YouTube hesaplarının kapatılmasına onay verdi.