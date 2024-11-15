“Yasa Dışı Bahisle İlgili İşlemler Açıkladı”

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirdiği sunumda, 2023 yılı sonu itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin 2,68 trilyon lira olduğunu, bunun 2,66 trilyon lirasının kullanıldığını aktardı. Bakan Şimşek, “Bunun yaklaşık yüzde 1,2’sine tekabül eden 31,3 milyar liralık kısmı Bakanlık hizmetlerinde kullanılmıştır.” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda yasa dışı bahisle ilgili blokelere de dikkat çekti ve “2023 yılında yasa dışı bahis ile ilgili bloke ettiğimiz işlem tutarı 644 milyon liradır, MASAK tarafından düzenlenen raporlar doğrultusunda mahkemeler tarafından yaklaşık 30 milyon liralık tutara el koyma kararı verilmiştir.” diye belirtti.

SUÇ GELİRLERİYLE MÜCADELE VE KRİPTO DÜZENLEMELERİ

Bakan Şimşek, terörizmin finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelenin uluslararası standartlara uygun ve kararlı bir şekilde sürdürüldüğüne vurgu yaptı. 2024 yılında kripto varlıklarla ilgili yapılan yasal düzenlemenin, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluşunu ve faaliyetlerini izne bağladığını belirtti. Bu düzenlemeler sayesinde işlemlerin daha güvenli hale getirildiğini, gerekli tedbir ve yaptırımların uygulanmasının sağlandığını aktardı. Gelecek dönemde yasa dışı bahis ve kumarla mücadeleye devam edileceğini ifade etti.

YÜKSEK ENFLASYON VE EKONOMİK DENGELENME

Türkiye’deki en önemli makro dengesizliklerden birinin yüksek enflasyon olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, yönetilen fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu bir biçimde belirleneceğini açıkladı. Büyümedeki dengelenmenin devam ettiğini ve gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitede bir toparlanma öngördüklerini belirtti. Dış finansmana erişimin iyileştiğini, cari açığın milli gelire oranını yüzde 2’nin altında tutmayı hedeflediklerini ekledi.

KAMU MALİYESİ REFORMU VE VERGİ POLİTİKALARI

Kamu maliyesi alanındaki kamu ihale reformu taslağı ve KİT yönetişim reformu hakkında çalışmaları parti grubuna sunduklarını ifade eden Bakan Şimşek, Türkiye’de vergi yükünün yüksek olduğu algısının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusundaki kararlılıklarını yinelerken, gelir politikalarında vergi adaletini güçlendirmeyi ve dolaysız vergilerin payını artırmayı amaçladıklarını söyledi.

FİYAT İSTİKRARI VE YAPISAL REFORMLAR

Bu yıl iç borç çevirme oranını yüzde 132’ye, gelecek yıl ise yüzde 119’a düşürmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Şimşek, fiyat istikrarını sağlamak için gereken her şeyi yapacaklarını ifade etti. Rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini artıracak tüm alanlarda yapısal reformlara hız vereceklerini belirtirken, Cumhurbaşkanı’nın güçlü desteğiyle uygulamaya koydukları programı kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. Fiyat istikrarının sağlandığında alım gücünün artırılabileceğini de aktardı.