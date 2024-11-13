“Yasa Dışı Bahisle İlgili Yakalama Kararı”

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ HAKKINDA GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, sanatçı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu toplam 16 kişiyi gözaltına aldı. Erbil ve Ortaç, “Ev Hapsi” kararı ile serbest bırakılırken, İbrahim Yılmaz’ın da bulunduğu 12 kişi mahkemece tutuklandı.

YURT DIŞINDAKİ FENOMENLERİN YAKALANMASI İÇİN KARARLAR ÇIKTI

Yapılan operasyon esnasında yurt dışında bulunan sosyal medya fenomenleri Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan ve Batuhan Kesgin hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme, bu kişilerin sosyal medya hesaplarının kapatılmasına da karar verdi. Soruşturma çerçevesinde, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ı Malta’ya götüren Cenk Pekkan ile teşvik videosunda yer alan Ünal Orhan hakkında da yakalama kararı talep edildi.

TUTUKLANAN VE ADLİ KONTROL ALTINDAKİ KİŞİLERİN HESAPLARI KAPATILDI

Daha önce tutuklanmış olan sosyal medya fenomenleri Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve Yağmur Şifa Yaprak ile adli kontrol kararı verilen Doğukan Demirtaş’ın sosyal medya hesapları da kapatıldı. Soruşturmanın ilerleyen sürecinde yeni gelişmeler yaşanabilir.