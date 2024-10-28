Yasa Dışı Bahisle Mücadele Vurgusu! Bakan Şimşek: Tam Kararlıyız

SUÇ GELİRLERİ İLE MÜCADELE SÜRECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesi açısından büyük önem taşıyan yasa dışı bahis ve kumar ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ise 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatı amacıyla kullanıldığını ve bu paraların suç örgütlerine aktarıldığını tespit ederek gerekli önlemleri alıyor.

Bakan Şimşek, “Vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerin ve gençlerimizin çok dikkatli ve bilinçli olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, kişisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmaması ve kendisini suç niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten koruması önem taşıyor” açıklamasında bulundu.