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Yasa Dışı Silah Ticareti Hakkında Gözaltı

YASA DIŞI SİLAH TİCARETİNE OPERASYON

İzmir’in Bornova ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda yasadışı silah ticareti yaptığı tespit edilen V.K. gözaltına alındı ve tutuklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, yürütülen araştırmalar sonucunda yasadışı silah ticareti yapıldığına dair bilgi aldı ve bu doğrultuda harekete geçti.

OPERASYONUN DETAYLARI

Gereken bir konu üzerinde yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından, iki iş yeri ve iki eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonda toplamda 7 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda V.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen V.K., tutuklandı.

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