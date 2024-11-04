Yasa Teklifinde Cezalar Artıyor: Ruhsatsız Silah ve Yetkisiz Çakarlar

KANUN TEKLİFİ VE YENİ DÜZENLEMELER

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni 46 maddelik kanun teklifine dair detayları aktardı. Güler, ruhsatsız silah kullanımı ile ilgili cezaların artırılacağını belirterek, “Teklifle cezasızlık algısının bitmesi amaçlanıyor.” dedi.

TRAFFİK İHLALLERİNE AĞIR CEZALAR

Güler, Karayolları kanunundaki düzenlemelerle birlikte, trafik düzenine yönelik ihlallere uygulanacak para cezalarını da ağırlaştırdıklarını söyledi. “6439 TL olan cezayı 96 bin TL, tekerrüründe 196 bin TL olarak belirliyoruz.” ifadelerini kullanan Güler, bu araçlara el konulması ve geçici olarak trafikten men edilmesi ile ilgili düzenlemeleri de açıkladı.

Yasa teklifinde, sınır dışı etme kararına ve kısa dönem ikame etme izninin reddine veya iptaline karşı açılan davaların hızla sonuçlandırılması hedefleniyor. Bu sayede, yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiği tespit edilen düzensiz göçmenlerin en kısa sürede ülke dışına çıkarılması öngörülüyor.

POLİS YARDIM SANDIĞI VE BEKLİP ÇALIŞMA ŞARTLARI

Güler, polis yardım sandığının emniyet mensuplarına yönelik emeklilik, ölüm ve maluliyet yardımlarıyla, OYAK’taki gibi emeklilik sonrası isteğe bağlı katılım sistemi ile ikinci bir emekli maaşı önerdiğini de belirtti. Ayrıca, kaymakamlık mesleğine giriş şartlarından çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma şartlarının düzenlenmesine kadar birçok değişiklik yapılacağını ifade etti.

BELEDİYELERDEKİ ATAMALAR

Güler, Türkiye’nin anayasal bir hukuk devleti olduğunu vurguladı ve ilgili 3 belediye başkanının yerine anayasanın 127. maddesi kapsamında geçici görevlendirmelerin yapıldığını belirtti. “Yasalarımızı incelediğimizde, belediye başkanlarının herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya uğraması halinde, İçişleri Bakanlığı tarafından yerine geçici bir belediye başkanı görevlendirilebiliyor.” dedi.