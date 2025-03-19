Yasadışı Avcılara 64 Bin TL Ceza

AVLANMA DENETİMLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yasadışı avcılıkla mücadele çalışmalarını sürekle aktif bir biçimde sürdürüyor. Son yapılan denetimlerde, yasak olan kınalı keklik avı gerçekleştiren bir avcıya toplamda 64 bin 855 TL para cezası uygulandı.

KINALI KEKLİKLER ELE GEÇİRİLDİ

Tatvan’a bağlı Yelkenli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol kontrolü sırasında durdurdukları bir araçta 4 adet kınalı keklik (canlı mühre) tespit etti. Durumun bildirildiği Ahlat ilçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği personeli, olay yerine gelerek yasadışı av gerçekleştiren kişiyi belirledi. Bu kişi hakkında 24 bin 855 TL İdari para cezası ile 4 adet kınalı kekliğin tazmini olarak 40 bin TL ceza uygulandı. Toplam ceza miktarı 64 bin 855 TL oldu. Ayrıca, ele geçirilen 4 kınalı keklik ekipler tarafından muhafaza altına alındı.