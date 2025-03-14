Yasadışı Bahis Operasyonunda 59 Kişi Gözaltında

YASADIŞI BAHAİS OPERASYONU

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, yasadışı bahis soruşturması çerçevesinde Flash TV’nin sahibi Erkan K. dahil 59 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik eş zamanlı olarak planlanan şafak operasyonu, finans sektöründeki yasa dışı faaliyetlere karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Peki, Flash TV kapatıldı mı? Flash TV’ye neden el konuldu? İşte konuyla ilgili detaylar.

KAPSAMLI SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş çaplı yasadışı bahis soruşturması, finans ve medya dünyasında ciddi bir sarsıntıya yol açtı. Ceylan Sever’in Habertürk’te yer alan haberine göre, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan K., “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı kanuna muhalefet” suçlamalarıyla araştırılıyor. Soruşturma süresince Flash TV’nin kapatılması medya sektöründe büyük yankı buldu. 6 milyar 900 milyon TL’lik yasadışı bahis trafiği ile ilişkilendirilen bu operasyon, finans sektöründe büyük bir hareketlilik sağladı.

MALİ İŞLEMLERİN İNCELENMESİ

Yetkililer, gerçekleştirilen operasyon ile yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasının önlenmesinin hedeflendiğini ifade ediyor. Şüphelilerin mali işlemleri detaylı bir şekilde incelenirken, Flash TV’nin yayın haklarının ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun geleceği sorgulanıyor. Ayrıca, operasyon sırasında ele geçirilen belgeler ve dijital materyallerin incelenmesine devam ediliyor. Flash TV’nin kapanışı ve Payfix’in faaliyetlerine son verilmesi, yasadışı finans akışını durdurma çabasının bir sadece bir parçası olarak görülüyor.

DEĞERLENDİRMELER VE RİSKLİ HESAPLAR

MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarındaki tespitlere göre, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanı sisteminde toplamda 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesi keşfedildi. Bu kümelerin toplamda 211 bin 109 hesabı olduğu belirlendi. Söz konusu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahis kapsamında riskli olduğu bildiriliyor. Analiz edilen raporlarda, bu kümelerin yasadışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği iddia ediliyor. Ayrıca, incelenen bankacılık hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcı kuruluşların hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş para transferi yapıldığı kaydedildi. Yapılan transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri değerlendirildiğinde, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin 178 adet para transferinin bahis işlemleriyle ilişkili olduğu belirtiliyor.