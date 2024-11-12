Yasadışı Bahis Soruşturmasında Şok Gelişmeler Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in Gözaltına Alınması

YENİ BİR YASADIŞI BAHİS OPERASYONU

Yıllık 50 milyar dolarlık bir piyasa haline gelen yasadışı bahis konusunda yapılan soruşturma, ünlü isimler Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’i de kapsıyor. Daha önce Dilan-Engin Polat üzerinden gündeme gelen yasadışı bahisle ilgili olarak, Erbil ve Ortaç’ın da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı ve 12 kişi tutuklandı. Ortaç ile Erbil için ev hapsi uygulandı.

SORUŞTURMA DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘Yasadışı Bahis Kanunu’na Muhalefet’ soruşturması kapsamında sosyal medya üzerinden yüksek takipçili bazı fenomenlerin ve ünlülerin hesaplarında yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edildi. Soruşturma sonucunda, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in de aralarında yer aldığı şüpheliler hakkında “reklam vererek kişileri bahis ya da şans oyunları oynamaya teşvik etmek” suçlamasıyla işlem başlatıldı. Toplamda 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

EŞZAMANLI GÖZALTI OPERASYONU

Dün gerçekleştirilen eşzamanlı operasyon sırasında, şovmen Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Serdar Ortaç’ın yanı sıra sosyal medya fenomenleri ve diğer şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada şüpheliler, Bilişim Suçları Bürosu’nda ifade verdi.

SAVCILIKTAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Savcılığın tutuklama talepli yazısında, şüphelilerin yasadışı bahis faaliyetleri dolayısıyla toplumda “dijital uyuşturucu” etkisi yarattığı, bahsin özellikle gençler ve çocuklar üzerindeki yıkıcı etkileri nedeniyle eylemlerin ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

YURTDIŞINA KAÇIŞ ENDİŞESİ

Yasadışı bahis ve kumar sitelerinin yurtdışı merkezli olması sebebiyle, şüphelilerin soruşturma sonrasında yurtdışında faaliyetlerine devam etme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

BATUHAN KARADENİZ İÇİN YAKALAMA KARARI

Operasyon kapsamındaki gözaltı kararlarından biri de eski futbolcu Batuhan Karadeniz için çıktı. Karadeniz ile birlikte 5’i yurtdışında olmak üzere toplamda 7 şüpheli için yakalama emri çıkarıldı.

BÜYÜK BİR YASA DIŞI PAZAR

Yasadışı bahis dolayısıyla Türkiye’den yurtdışına geçen para miktarı yıllık 50 milyar dolara ulaştı. Yasadışı bahis şirketleri, ünlü sporcuları, kulüpleri ve sanatçıları kullanarak yaptıkları reklamlardan büyük kazanç elde ediyor. Bu durum, spor dünyası için büyük bir tehdit oluşturuyor ve futbol maçlarında manipülasyon, şike gibi eylemlere yol açıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasadışı bahisle mücadele için geniş kapsamlı bir çalışma başlatmışken, Cumhuriyet savcılıkları da soruşturmalarla suçun önüne geçmeye çalışıyor.

ŞÜPHELİLERİN TAKTİKLERİ

Yasadışı bahisten gelen gelirleri gizlemeye çalışan şüphelilerin, zenginleşmenin gerçek bir işten kaynaklandığı izlenimi vermek için birden fazla şirket kurduğu bildiriliyor. Bu şirketler sahte faturalama yaparak ve gizli kayıtlar tutarak yasadışı bahisten gelen gelirleri perdelemeye çalışıyor. Sosyal medya hesaplarından lüks yaşamlarını paylaşarak geniş bir kitleye ulaşıyorlar.

ORTAÇ VE ERBİL’DEN AÇIKLAMALAR

Serdar Ortaç, polis eşliğinde yürümekte zorlanırken, gazetecilere “Çok üzgünüm. İddialar doğru değil ama topluma kötü örnek olduğum için üzgünüm” şeklinde konuştu. Mehmet Ali Erbil ise yasadışı bahis reklamının anlık bir tesadüf olduğunu ifade edip, durumu savunmaya çalıştı.

İBRAHİM YILMAZ’IN AÇIKLAMALARI

Yasadışı bahis soruşturmasında tutuklanan fenomenlerden biri olan İbrahim Yılmaz, gözaltındayken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kendisini savundu. Yılmaz, “Dolandırıcılara inanmayın. Sesimi yapay zekâyla değiştirerek kumar sayfaları böyle şeyler yapmış. Bunları benim adımla yapıyorlar, kumar oynatıp insanların hayalleriyle oynuyorlar. Benle asla alakası yoktur” şeklinde açıklama yaptı.

GEÇEN YILIN DAVALARI

Temmuz ayında Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik açılan davada, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçları yönünden 40’ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı biliniyor. O dosyada, yasadışı bahis hacmi 1 milyar 102 milyon 187 bin lira olarak kaydedilmişti.

BİLGİLERİN GEREĞİ YAPILACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yasadışı bahse teşvik soruşturmasıyla ilgili olarak, “Yargının başlatmış olduğu bir soruşturma var. Bu soruşturmanın neticesinde gerçekleşen gözaltılar. Eğer bir suç varsa ortada onun da elbette ki gereği yapılır” dedi.