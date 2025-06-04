Yasak Geçişe Cezai İşlem Uygulandı

DÜZCE’DE YASAKLARA RAĞMEN YOLA ÇIKAN TIR SÜRÜCÜSÜ CEZA ALDI

Düzce’de Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gitmek isteyen araçların oluşturduğu yoğunluğun azaltılması amacıyla büyük araçların geçişine yasak getirildi. Buna rağmen yola çıkan tır sürücüsüne polis ekipleri tarafından ceza kesildi. Düzce Valiliği, Kurban Bayramı dolayısıyla il genelindeki potansiyel trafik sıkışıklığını azaltmak için büyük araçların Ankara yönüne geçişlerini 6 Haziran Cuma günü saat 11.00’e kadar yasakladı.

POLİS DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirme planları yapan sürücüler, hem D-100 karayolunda hem de Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri, yasak kapsamında kamyon ve tırları denetim altına aldı. Yapılan denetimlerde Gümüşova mevkiinde, yasaklara aykırı hareket eden bir tır sürücüsü tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Trafiğin daha akıcı olmasını sağlamak amacıyla ekiplerin denetimleri aralıksız devam ediyor.