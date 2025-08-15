Yasaklanan Daireler Yeniden İnşaat İçin Tanındı

DAİRE YAPIMI YENİDEN BAŞLIYOR

2017 yılında yasaklanan 1+0 dairelerin yapımına, Resmi Gazete’de yayımlanan bir karar ile yeniden izin veriliyor. Ancak stüdyo dairelerin inşası belirli koşullara tabi olacak.

YASAKLANMA SEBEBİ

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, stüdyo dairelerin yasaklanma nedenini “Türkiye’de konutlarda genellikle ailelerin yaşaması ve bu tip dairelerin apartman sakinlerini rahatsız etmesi” olarak ifade ediyor.

KİRA SORUNUNA ETKİSİ

Erkutoğlu, kararın yanlış yorumlandığını belirterek, “Bu çıkan kenarda dar kenarı iki buçuk metre, alanı 9 metrekare olan yatak nişi yapılabilir diyor. Yani bu yine 1+1 demektir, sadece 12 metrekare olan salonu, 21 metrekareye çıkartmak gerekiyor. Daha önceden baktığımızda 12 metrekare salona 2 metrekare bir yatak dışı yapıyorduk. Sadece yatak odasına duvar yapmayabiliriz, yatağı ortaya koyabiliriz anlamına geliyor” dedi. Yeni düzenlemenin, 1+0 dairelerin kira fiyatlarındaki artışları frenleyebileceğini de vurguladı.