Yasaklı Irk Köpek Besleyen Ceza Aldı

KÖPEKLERİN YASAKLI IRK OLMASI ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Alınan bilgilere göre, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Turgutbey köyünde bir kişinin yasaklı ırk köpek beslediği yönünde tespit yapıldı. Ekipler, bu ihbar doğrultusunda harekete geçti ve 6 yasaklı ırk köpek besleyen M.K.’ya 317 bin 544 lira ceza uyguladı.

KÖPEKLER BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan işlem sonrasında, bu köpekler Lüleburgaz Belediyesi barınağına götürüldü. Olay, hayvanların korunması ve yasaların uygulanması noktasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.