Yasaklı Irk Köpek Besleyenlere Ceza!

YASAKLI IRK KÖPEK BESLEYEN KİŞİYE CEZA

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yasak olan bir köpek ırkını besleyen M.K.’ye 317 bin 544 TL para cezası uygulandı. İl ve Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Turgutbey köyünde M.K.’nin çipsiz ve karnesi olmayan ‘Dogo Argentino’ cinsi toplamda 6 yasaklı köpek beslediğini tespit etti.

JANDARMA EKİPLERİ KOPEKLERİ ELE GEÇİRDİ

Ekipler, tespit edilen adrese giderek köpeklere el koydu. Jandarma, M.K.’ye ‘Hayvanları Koruma Kanunu’ kapsamında her hayvan için 52 bin 924 lira olmak üzere toplamda 317 bin 544 TL idari para cezası uyguladı. El konulan köpekler ise Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Barınağı’na teslim edildi.