Yasal Sınırın 5 Katı Alkolle Durduruldu

ALKOL TESTİNDE YÜKSEK PROMİL BELİRLENDİ

Aksaray’da, yasal sınırın 5 katı üzerinde alkolle direksiyon başında yakalanan bir genç sürücü, 2.81 promil değerinin belirlenmesiyle gözaltına alındı. Olay, Aksaray – Ankara Karayolu’ndaki bir tesis önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mahalle bekçileri, şüphe üzerine 68 BJ 023 plakalı aracı durdurdu. Sürücü Ö.Ç.’nin kimlik ibrazında sorun yaşaması ve davranışlarından alkollü olabileceği düşünülmesi üzerine, trafik ekipleri olay yerine çağrıldı.

GENÇ SÜRÜCÜNÜN TEPKİLERİ

Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde, sürücünün alkol oranı 2.81 promil olarak tespit edildi. Yasal sınır 0.50 promil iken, bu değer 5 katını aşıyor. Genç sürücünün gözaltına alınmasının ardından, olay sırasında memura seslenerek “Geçende bağladın ağabey, arabayı bağlamayalım. Bugün 7 bin lira çekici parası ödedim. Bak ben asgari ücretle çalışıyorum” dediği kaydedildi. Genç sürücü, ekiplerdeki memurlar tarafından uyarılmasına rağmen, cezadan ve aracının bağlanmasından kurtulamadı.

CEZA VE ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİ

Sürücüye toplamda 9 bin 268 lira para cezası uygulandı ve aracı trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve aşırı alkol nedeniyle ilgili adli işlemler başlatılmak üzere gözaltına alındı. Bu durum, aşırı alkolün sürüş güvenliğini tehlikeye atmasının bir sonuç olarak kaydedildi.