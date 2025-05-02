Yasal Sınırın 9 Kat Üzeri Alkol

ALKOL TESTİNE KARŞI DİŞ AĞRISI FERYADI

Aksaray’da yasal sınırın 9 katı üzerinde alkol alan bir sürücü, park halindeki aracına biner binmez maddi hasarlı kaza yaptı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin alkol testi yapma girişimine direnen M.D. isimli genç sürücü, “Dişim ağrıyor” feryadıyla dikkat çekti. Arkadaşları, onun sakinleşmesi için başını okşayarak destek olmaya çalıştı.

TRAFİK KAZASI VE POLİS MÜDAHALESİ

Kazanın, Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi’nde meydana geldiği öğrenildi. M.D., alkol alarak 68 AAK 852 plakalı hafif ticari aracıyla trafiğe çıkmaya çalıştığında kaza gerçekleşti. Olay yerine hemen polis ekipleri sevk edildi. Ancak sürücü, görevlerini ifa eden polislere direnerek, etkisiz hale getirilmesine engel olmaya çalıştı. Bu esnada, polis aracına tekme atarak zarar veren genç, ayakkabısının izleriyle araca da zarar verdi.

ALKOL METRE TESTİ VE SONUÇLAR

Taksirli suç nedeniyle zor kullanarak gözaltına alınmaya çalışılan M.D., alkol metreye üfletildiğinde 1.79 promil alkollü olduğu belirlendi. Hem ayakta durmakta zorlanan hem de alkollü olmadığını savunan sürücü, “Sarhoş olsam hatırlamam ama hatırlıyorum” şeklinde ifadeler kullandı. Olay, burada bulunan arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılarak devam etti.

CEZA VE İŞLEMLER

Sürücü, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Yapılan işlemler sonucunda alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 lira, aracın ruhsat sahibine de aracını kullandırmaktan yine 9 bin 268 lira ceza kesildi. Toplamda 18 bin 536 lira ceza uygulanırken, sürücünün ehliyetine 6 ay süresince el konuldu. Ayrıca, “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan” savcılığa sevk edildi. Sürücünün aracı ise olay yerinde bir yakınına teslim edildi.