Yaşam Mücadelesini Kaybetti Nihal Candan

YEME BOZUKLUĞU NEDENİYLE YAŞAM MÜCADLESİ VERİYORDU

Yeme bozukluğu hastalığı sebebiyle 23 kiloya kadar düşen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Nihal Candan, önceki gün kalbi durarak hayata döndürülmüştü. Ancak 24 saatlik kritik sürecin ardından kalbi bir kez daha duran genç fenomen, kurtarılamadı. Sosyal medya fenomeni kardeşler Nihal Candan ve Bahar Candan, 2023 Kasım ayında “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu kaldığı süre zarfında ciddi sağlık sorunları yaşayan Nihal Candan’a, yeme bozukluğu olarak bilinen Anoreksiya Nervoza teşhisi konmuştu.

HASTALIK VE PSİKOLOJİK ÇÖKÜNTÜ ETKİLEDİ

27 yaşındaki Candan’ın sağlık durumu her geçen gün kötüleşti. Hastalığının ilerlemesi ve yaşadığı psikolojik çöküntü nedeniyle geçtiğimiz aylarda tahliye edilerek hastaneye kaldırılmıştı. Ancak tedaviye direnç gösterdiği ve yemek yemeyi reddettiği öğrenildi. Kardeşi Bahar Candan, yakın zamanda yaptığı çarpıcı bir paylaşımda, “Ablamın organları iflas etmiş. Tedaviyi reddediyor. Ölmek istiyor” diyerek Nihal’in sağlık durumunun ciddiyetini gün yüzüne çıkarmıştı.

İKİNCİ KEZ KALBİ DURDU, KURTARILAMADI

Nihal Candan, yoğun bakımda tedavi altında olduğu sırada, 19 Haziran’da kalbi durmuş ve doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştı. Ancak dün gece kalbi yeniden durdu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen geri getirilemedi. Genç fenomen, yaşam mücadelesini kaybetti. Güzellik uzmanı Sevim Alan, ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Alan, “Yaşayamadı… ‘Yaşayamıyorum’ da demiş. Annesi dün ‘Son zamanlarda Allah’a yöneldi, çok dua ediyor yaşamamak için’ dedi. Nihal cezaevinden çıktığında hastalığı zaten ölümcüldü ama sapasağlamdı. İnsanı yaşadıkları değil, haksız yere yaşamak zorunda kaldıkları öldürür. Çok üzüldüm…” diyerek duygularını ifade etti.