Yaşama Tutunan Patiler Derneği Davası

HASTALIK TAŞIYAN KÖPEKLER İLE İLGİLİ DAVADA DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Yaşama Tutunan Patiler Derneği’nin Başkanı Buket Özgünlü Boyacı ve Muhammed Savaş Demir, hastalık taşıyan köpekleri Şanlıurfa’dan Ankara’ya getirip bulaşıcı hastalıklara dair tedbire aykırı davrandıkları ve sahipli hayvana işkence yaptıkları iddiasıyla yargılanmaya devam ediyor. Sanıkların 8 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargı süreci sürüyor.

DURUŞMAYA KATILIM OLMADI

Ankara 38. Asliye Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya sanıklar ve avukatları katılmadı. Hakim, sanık Buket Özgünlü Boyacı ve Muhammed Savaş Demir’in avukatlarının mazeret dilekçesi sunduğunu aktardı. Önceki duruşmada talep edilen bilirkişi raporunun henüz gelmediğini belirten hakim, savcıya söz verdi. Savcı eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu. Mahkeme, sunulan mazeret dilekçelerini kabul ederek duruşmayı 24 Haziran’a erteledi.

IDDIANAME DETAYLARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 9 Haziran’da Şanlıurfa’daki kuduz vakalarının bulunduğu alandan karantina altındaki köpeklerin Ankara’ya getirildiğine dair ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor. Sanık Muhammed Savaş Demir’in, köpekleri araçla şehirde taşıdığı ve Gölbaşı ilçesinde 13’ü yavru 27 köpekle yakalandığı belirtiliyor. Ayrıca, Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı’nın Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alındığı da iddianamede yer almakta. Sanıkların “bulaşıcı hastalıklara dair tedbire aykırı davranma” suçundan 2 aydan 1 yıla kadar ve “sahipli hayvana işkence” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemi söz konusu.