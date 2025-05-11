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Yaşamak Güzel Şey Filmi, Ekranda

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ TELEVİZYONDA

İzleyicileri ekrana çeken Yaşamak Güzel Şey filmi, beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile bir araya geliyor. Film ile ilgili en çok merak edilen konular arasında Yaşamak Güzel Şey konusu, Yaşamak Güzel Şey oyuncuları ve Yaşamak Güzel Şey özeti yer alıyor.

HÜZNÜ VE KOMEDİYİ HARMANLIYOR

Hüznü komedi ile harmanlayan film, yaşam koşullarına boyun eğmiş, sessiz ve pısırık bir adam olan Müfit’in başına gelen talihsiz bir olay sonrası bir anti kahramana dönüşmesini ve yaşamın güzelliklerini keşfetme sürecini ele alıyor. Müfit Can Saçıntı, “Terapi gibi bir film” olarak tanımladığı son yapımı Yaşamak Güzel Şey için “Hayal değil, hayat ürünü” ifadesini kullanıyor ve filmin “Güldürürken düşündürecek ve sonra yeniden güldürecek” olduğunu da ekliyor.

YAPIM DETAYLARI VE OYUNCULAR

Yönetmen koltuğunda Müfit Can Saçıntı’nın oturduğu filmin başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Yasemin Çonka, Zihni Göktay, Ayşegül Atik ve Günay Karacaoğlu gibi isimler yer alıyor. Film, komedi türünde olup 2017 yılında yapıldı ve 115 dakika sürüyor. Vizyon tarihi ise 14 Nisan 2017 Cuma olarak kaydedildi.

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