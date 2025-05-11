Yaşamak Güzel Şey, İzleyiciyi Etkiliyor

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ TELEVİZYONDA

İzleyicileri ekrana çeken “Yaşamak Güzel Şey” filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında yeniden izleyici ile buluşuyor. İzleyicilerin dikkatini çeken “Yaşamak Güzel Şey” konusu, “Yaşamak Güzel Şey” oyuncuları ve “Yaşamak Güzel Şey” özeti gibi detayları inceliyoruz.

HÜZNÜ VE KOMEDİYİ HARMANLAYAN BİR YAPI

Film, yaşam koşullarına boyun eğen ve sessiz bir adam olan Müfit’in, talihsiz bir olayın ardından baş kaldırarak bir anti kahramana dönüşmesini ve yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor. Müfit Can Saçıntı, filmi “Terapi gibi bir film” olarak tanımlıyor ve “Hayal değil, hayat ürünü” ifadesini kullanıyor. Ayrıca, “Güldürürken düşündürecek ve sonra yeniden güldürecek” diye ekliyor.

FİLMİN DETAYLARI

Yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı’nın üstlendiği bu komedi türündeki filmde, Müfit Can Saçıntı, Yasemin Çonka, Zihni Göktay, Ayşegül Atik ve Günay Karacaoğlu gibi oyuncular yer alıyor. 2017 yapımı olan film, 115 dakika sürüyor ve 14 Nisan 2017 tarihinde vizyona girmişti. Çekimlerinin İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Atatürk Arboretumu’nda gerçekleştirildiği “Yaşamak Güzel Şey” filmi, akşam yeniden izleyicilerin karşısına çıkıyor.