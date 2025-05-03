Yaşamkent Spor Salonu İnşası Başladı

YENİ SPOR SALONU TEMEL KAZISINA BAŞLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bolu’ya kazandırılacak bin kişi kapasiteli Yaşamkent Spor Salonu’nun temel kazı faaliyetlerine başladı. 2025 yılı yatırımları çerçevesinde, Bolu’da yeni kapalı spor salonu için çalışmalar aktif hale geldi.

SALONUN ÖZELLİKLERİ

Spor salonu, toplamda 5 bin 840 metrekarelik bir kullanım alanına sahip olacak. İçerisinde bin 800 metrekarelik çok amaçlı müsabaka salonu, 175 metrekarelik boks salonu, 155 metrekarelik eskrim salonu, 142 metrekarelik fitness alanı ve 118 metrekarelik uzak doğu sporları salonu bulunacak. Ayrıca, 146 metrekarelik toplantı salonu ile Türkiye’nin en büyük ikinci kapalı atıcılık poligonu olarak tasarlanan bin metrekarelik atıcılık poligonu da tesisin bir parçası olacak.

KOMPLEKSİN SOSYAL ALANLARI

Spor salonunda 10 soyunma odası, 2 engelli soyunma odası, 6 antrenör odası, 2 hakem odası, idari ofisler, protokol odası ve hem bay hem de bayanlar için mescitler yer alacak. Kalıcı Konutlar bölgesinde, Yaşamkent Mahallesi’nde inşa edilecek olan bu spor kompleksi, kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.