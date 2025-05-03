Yaşar Alp E. Tutuklandı Araçları Yaktı

KAMYONETLERİ YAKAN KİŞİ TUTUKLANDI

Konya’nın Ereğli ilçesinde, 4 farklı otomobili ateşe veren Yaşar Alp E.’nin (26) araçların camlarını kırarak kolonya döküp ateş yaktığı belirlendi. Olayın ardından, Yaşar Alp E.’nin psikiyatrik rahatsızlığına dair bir raporunun bulunduğu öğrenildi.

MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen Yaşar Alp E., burada tutuklama kararı aldı. Olay, vatandaşlar arasında büyük bir yankı uyandırdı ve güvenlik güçleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.