Haberler

Yaşar Alp E. Tutuklandı Araçları Yaktı

KAMYONETLERİ YAKAN KİŞİ TUTUKLANDI

Konya’nın Ereğli ilçesinde, 4 farklı otomobili ateşe veren Yaşar Alp E.’nin (26) araçların camlarını kırarak kolonya döküp ateş yaktığı belirlendi. Olayın ardından, Yaşar Alp E.’nin psikiyatrik rahatsızlığına dair bir raporunun bulunduğu öğrenildi.

MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen Yaşar Alp E., burada tutuklama kararı aldı. Olay, vatandaşlar arasında büyük bir yankı uyandırdı ve güvenlik güçleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Yaşlı Kadın, Topu Patlattı Çocuklara Küfür Etti

Avcılar'da futbol oynayan çocukların topu bir kadının bahçesine girince, kadın çocukların ısrarlarına rağmen topu patlayarak onlara hakaret etti. O anlar kaydedildi.
Haberler

Ali Babacan, Merzifon’da çeşitli ziyaretler yaptı

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Amasya'nın Merzifon ilçesinde iş insanlarıyla buluştu, esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek ekonomik sorunları dinledi ve ülke ekonomisinin sıkıntılı sürecine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.