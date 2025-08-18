Yaşar Güler Devir Teslim Törenine Katıldı

DEVİR TESLİM TÖRENİNE KATILIM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanlığındaki devir teslim törenine katılım sağladı. Bu kapsamda, önce Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki devir teslim törenine iştirak ettikten sonra, Genelkurmay Başkanlığı töreninde yer aldı.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DEVRİ

Törende, 2025 Yüksek Askeri Şüra Toplantısı’nda emekli olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na devretti. Tören sırasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanında, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev alacak Orgeneral Metin Tokel de bulundu.