Yaşar Güler Devir Teslim Törenine Katıldı

DEVİR TESLİM TÖRENİNE KATILIM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanlığındaki devir teslim törenine katılım sağladı. Bu kapsamda, önce Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki devir teslim törenine iştirak ettikten sonra, Genelkurmay Başkanlığı töreninde yer aldı.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DEVRİ

Törende, 2025 Yüksek Askeri Şüra Toplantısı’nda emekli olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na devretti. Tören sırasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanında, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev alacak Orgeneral Metin Tokel de bulundu.

Eski Bakan Hasan Akyol Vefat Etti

Eski Bakan Hasan Akyol, yaşlılık hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. TBMM'deki törene ailesi ve milletvekilleri katıldı. Cenazesi Bartın'a defnedilmek üzere sevk edildi.
Elazığ’da Düğün Kavgası, 1 Ölü

Elazığ'daki bir düğün salonunda meydana gelen kavga sonucunda gelinin halası Lütfiye Gökhan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti; bir kişi de yaralandı.

