Yaşar Kemal Uğurlu Hakemliği Bıraktı

HABER: YAŞAR KEMAL UĞURLU HAKEMLİĞE VEDA ETTİ

MHK, Yaşar Kemal Uğurlu’nun hakemliğe son verdiğini duyurdu. Geçtiğimiz gün MHK, Uğurlu’nun hakemlik klasmanını düşürmüştü. Sahalardan ayrılan hakem Uğurlu, resmi olarak hakemliği bıraktığını kaydetti.

UĞURLU’NUN Kİ ŞİRKETİ VE PERFORMANSI

MHK’nin yaptığı açıklamada, “Kariyerine 2002 yılında başlayan ve 2025 yılına kadar Türkiye’de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev alan Yaşar Kemal Uğurlu hakemliğe veda etmiştir. 2021-2023 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Uğurlu, 2012 yılından itibaren üst klasman hakemi olarak da Süper Ligde 230 karşılaşmada görev yaptı.” denildi.

TEŞEKKÜR VE GELECEK DİLEKLERİ

Açıklamanın devamında, “Yaşar Kemal Uğurlu’ya, Türk futboluna verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı. Uğurlu, uzun yıllar boyunca Türk futboluna önemli katkılarda bulunan bir isim olarak hatırlanacak.