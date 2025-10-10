Yaşar Şahin’in Mereto Dağında Doğal Bal Üretimi

Derince köyünde yaşayan 8 çocuk babası Yaşar Şahin, çocukluk döneminde babasıyla birlikte başladığı kara kovan arıcılığını 2973 rakımlı Mereto dağlarının eteklerinde sürdürüyor. 35 yıldır bu işle uğraşan Şahin’in, endemik bitki çeşitliliği ile zenginleşen dağlık alanlarda doğal süreçlerle ürettiği bal, kilosu 2000 liradan satılıyor.

KARA KOVAN ARICILIĞI DEDENİNDEN GELİYOR

Bu yıl hava koşulları nedeniyle rekoltenin düşüklüğünden söz eden Şahin, “Kara kovan arıcılığı atalarımızdan, dedelerimizden kalma. Çok orijinal bir bal üretiyoruz biz bu kovanlarda. Sason’da ürettiğimiz bal prolin değeri çok yüksek bir bal. Bu da Sason’un flora açısından çok zengin olduğunu gösteriyor. Sason’da endemik bitki türünün çok olmasından kaynaklıyor. Yani hiçbir bölgede, hiçbir yerde olmayan çiçekler var bizim bu bölgede” ifadelerini kullandı.

BAKIN BALIN KALİTESİNE

Şahin, floradaki zenginliğin balın kalitesini artırdığını vurgularken, “Ayrıca çok kurak ve sıcak bir yer olduğu için de balımız kovanlarda çok güzel pişiyor. Su oranı da çok düşük oluyor. Balın çok ya da az olması, yıldan yıla değişiyor. Bu da hava ve iklimsel değişikliğe bağlıdır. Hava, ikliminin güzel geçtiği yıllarda çok güzel bal alıyoruz” dedi.

ORGANİK ÜRETİMDEN SERTİFİKA ALDI

Sözlerinin devamında bu yıl verim düşüklüğüne dikkat çeken Şahin, “Bu yıl verim düşüktü. Çok soğuk ve yağışlı geçti. Rüzgarlı geçti, Temmuz ayına kadar. Temmuz’dan sonra hava sıcak oldu ama artık mevsim bitmişti bizim için, flora bitmişti. Bundan dolayı da bal akımı çok az oldu bu yıl. Bizim burada ürettiğimiz bal hem doğal hem organik hem de faydalı bir bal. Organik üretim yaptığımızdan dolayı da sertifikamız da var” dedi. Zorlu şartlar altında çalışarak kaliteli bal üretimini sürdüren Şahin, bu emeklerinin karşılığını müşterilerine ve yerel halka sunmak için azami gayret gösterdiğini belirtti.