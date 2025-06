Yaşar Üniversitesi, Dijital Tarım İçin İş Birliği Yapıyor

DEEPFARM PROJESİ YÜKSEKÖĞRETİMDE DİJİTAL TARIMI ARTIRIYOR

Yaşar Üniversitesi’nin Madagaskar, Fildişi Sahili, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti gibi ülkelerle iş birliği yaptığı DEEPFARM Projesi, üçüncü dünya ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarında dijital tarım kapasitesini artırma amacı taşıyor. Projenin Türkiye kısmında, Yaşar Üniversitesi İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle zeytin üretimi üzerine bir kullanım senaryosu geliştiriliyor. DEEPFARM Projesi, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve uluslararasılaşma temalarını bir araya getirerek tarımsal eğitimin geleceğine yön vermeyi amaçlıyor. “DEEPFARM: Capacity Building for Digital Agriculture in HEIs in Third Countries” başlıklı Avrupa Birliği Erasmus+ Kapasite Geliştirme projesi, Yaşar Üniversitesi ile ortak ülkelerdeki üniversitelerle yürütülüyor.

TARIMDA YAPAY ZEKÂ VE BÜYÜK VERİ KULLANILIYOR

Proje kapsamında Gazimağusa Teknoloji Bölgesi Teknopark Yönetici Şirketi, Prof. Dr. H. Işık Aybay’ın koordinatörlüğünde, “Tarımda Sürdürülebilir Üretim Süreçleri için Yapay Zeka Yardımı ile Yardımcı Programlar Geliştirilmesi” konularında destek sağlıyor. Proje, yapay zeka (AI) ve büyük veri (Big Data) teknolojilerini kullanarak modern tarımda beceri eksikliklerini kapatmayı hedefliyor. Yeşil Mutabakat hedefleri doğrultusunda geliştirilen projede, öğrencilerin yaparak öğrenme yöntemiyle dijital tarım teknolojileriyle donatılması amaçlanıyor. DEEPFARM Projesi, lisans ve yüksek lisans seviyelerinde yenilikçi ve esnek çevrim içi eğitim müfredatları üretmeyi amaçlıyor.

ÖĞRENCİLER UYGULAMALI DENEYİMLER EDİYOR

Projenin Türkiye ayağı, uygulamalı öğrenme ilkesine sadık kalarak yürütülüyor. Yaşar Üniversitesi ve Gazimağusa Teknoloji Bölgesi Teknopark iş birliğiyle yapay zeka tabanlı program modellemesi ve teknolojik araçlar kullanılarak zeytin ağaçlarında hastalık tespiti yapılıyor, dinamik hava tahminleri oluşturuluyor. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarının desteğiyle öğrenciler, sensör destekli veri toplama, yaprak gözlemi ve dijital fotoğraf analizi gibi uygulamalarda aktif olarak yer alıyor.

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, proje hakkında şu şekilde konuştu: “Bugün tarım, sadece toprak işlemekten ibaret değil; veriye dayalı kararlar, yapay zeka algoritmaları, hava tahmin sistemleri ve akıllı sensörlerle desteklenen bir üretim süreci bulunuyor. DEEPFARM, bu dönüşümün içinde yer alan bir kapasite geliştirme projesidir. Tarımsal üretimin dijitalleşmesine yönelik farkındalığı artırmak ve bu alanda bilgi ve beceri sahibi öğrenciler yetiştirmek bizim temel hedefimiz.”

Doç. Dr. Uzel, zeytin üretimindeki uygulamalı süreç hakkında da: “Bizim için bu projede yer almak sadece akademik bir görev değil, aynı zamanda etik ve çevresel bir sorumluluktur. Çünkü bu çalışmalar ile sürdürülebilirliğe, gıda güvenliğine ve tarımın dijital dönüşümüne katkı sunmayı hedefliyoruz” şeklinde bilgi verdi.