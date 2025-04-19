Yaşar Uzun’un Mezarını Mehmetçik Vakfı Yaptı

MEHMETÇİK VAKFI’NA YAPILAN ANLAMLI BAĞIŞ

Amasya’da hayatını kaybeden ve hastanede üstünde evini ve banka hesabındaki parasını Mehmetçik Vakfı’na bağışlamış bir not bulunan kimsesiz adamın mezarı, Mehmetçik Vakfı tarafından inşa edildi. Bu anlamlı bağışıyla binlerce kişinin duasını alan Yaşar Uzun’un mezarına rengarenk çiçekler bırakıldı. 70 yaşındaki Yaşar Uzun, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde tedavi görüyordu ve 30 Mart’ta yaşamını yitirdi. Kimsesi olmayan adamın eşyalarını toplayan hastane personeli, el yazısıyla yazılmış “Vasiyetimdir” başlıklı bir not bulmuştu. Notun, 11 yıl önce yazıldığı ve Uzun’un Gökmedrese Mahallesi’nde bulunan evinin yanı sıra banka hesabındaki parayı Mehmetçik Vakfı’na bağışladığı öğrenildi. Yazdığı notta, üstündeki paranın cenaze masrafları için de kullanılmasını istediği görüldü.

CENAZE NAMAZI SULTAN II. BAYEZİD CAMİİ’NDE KILINDI

Durumdan haberdar olan Amasya Valisi Önder Bakan, cenaze namazının gasilhanenin bahçesi yerine “Devlet kimsesizlerin kimsesidir” sözüyle şehrin en büyük ibadethanesi olan Sultan II. Bayezid Camii’nde kılınmasını sağladı. Vali Bakan’ın da katıldığı cenaze namazı sonrasında Yaşar Uzun, son yolculuğuna uğurlandı.

VAKFIN YETKİLİLERİNDEN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Anlamlı bağışla ilgili olarak harekete geçen Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Emekli Albay Mehmet Ocak, “Kendisi vasiyetinde yalnız olduğunu söylemiş. Ancak artık Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ailesinin bir ferdidir. Bu amaçla da mezarını yaptırdık. Dualarımız Yaşar Bey ile. Allah kendisinden razı olsun” dedi. Gökmedrese Mahallesi Muhtarı Cem Yeni de mahallede sevilen bir sima olan Yaşar Uzun’un mezarını kısa sürede yaptıran vakıf yetkililerine teşekkürü bir borç bildi. Amasya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit’in de katılımıyla Memi Dede Mezarlığı’ndaki mezarın başında Kur’an-ı Kerim okutulup dua edildi.