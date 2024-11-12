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“Yaşayan Efsane: Karizmatik Oyuncu Geri Döndü!”

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MUĞLA’DAKİ DAĞ KÖYÜ SAKİNİ VE YOUTUBE BAŞARISI

Muğla’nın dağ köyünde yaşayan ve bir süredir YouTube platformunda sinema ve spor temalı içerikler üreterek hayranlarıyla buluşan oyuncu için “Yaşlanmış ama hâlâ çok karizmatik” gibi yorumlar yapılıyor. Bu yorumlar, oyuncunun izleyicileriyle olan etkileşimini artırıyor. Özellikle genç kuşak arasında hızla popülerlik kazanması dikkat çekiyor.

MAGAZİN DÜNYASINDA NOSTALJİK YOLCULUK

Bugünün magazin ünlülerinin geçmişteki halleri hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Daha bu isimler ortada yokken magazin sayfalarında kimlerin yer aldığını biliyor musunuz? Şimdi Hafta Sonu dergisi, Hürriyet arşivi ve Instagram’dan derlenmiş fotoğraflarla nostaljik bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculuk, geçmişin ünlü yüzlerini gün yüzüne çıkarıyor ve magazin tarihine ışık tutuyor.

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Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
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Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.

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