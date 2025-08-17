Haberler

Yaşayan Miras Festivali Sona Erdi

FESTİVALİN KAPANIŞI

Erzincan’da, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Valilik ve Belediyenin işbirliğiyle gerçekleştirilen “Yaşayan Miras Festivali” çeşitli etkinliklerle sona eriyor. Festival, 17 ilden 60 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısının katılımıyla yaklaşık 100 sanatçı ve sanatkarı bir araya getiriyor. Etkinlikler Dörtyol ve Cumhuriyet meydanları ile Millet Bahçesi’nde gerçekleştiriliyor.

ETKİNLİKLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ

Festival boyunca açılan el sanatları sergisi, kukla gösterileri ve Canan Altaş’ın geleneksel motiflerle çorap boyama atölyesi gibi birbirinden farklı etkinlikler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca, festivalin kapanış etkinliği olarak Kızılay Meydanı’nda düzenlenen Ekin Uzunlar konseri de büyük ilgi görüyor.

