Yasemin Acar, “Hiç durmayacağız” dedi

GAZZE’YE İNSANİ YARDIM TAŞIYAN GEMİDE YAŞANAN OLAYLAR

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen gemisinde yer alıp, İsrail tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan Yasemin Acar, yaptığı ilk açıklamada “Asla durmayacağız. Devam edeceğiz. Çünkü sessizlik suç ortaklığıdır” dedi. 12 kişilik aktivist grubu, uluslararası sularda İsrail güvenlik kuvvetlerinin müdahalesine maruz kaldı. Müdahaleden sonra bazı aktivistler kısa bir süre içerisinde ülkelerine geri gönderilirken, kalan 6 kişi Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na götürülerek sınır dışı işlemlerine tabi tutuldu. Bu grupta Türk vatandaşı Şuayb Ordu ile Almanya vatandaşı Yasemin Acar da yer aldı.

AKTİVİSTLERİN HAVAALANINDAKİ DUYGUSAL ANLARI

İsrail tarafından sınır dışı edilen aktivistler, Berlin Brandenburg Havalimanı’na ulaştığında Filistin destekçileri, Ordu ve Acar’a çiçekler verip Filistin’e destek sloganları attı. Yasemin Acar, havalimanında yaptığı çarpıcı konuşmada “Asla durmayacağız. Devam edeceğiz. Çünkü sessizlik suç ortaklığıdır. Çünkü Gazze’de gömülen her çocuk dünyanın görmezden geldiği bir çığlıktır” ifadelerini kullandı. Acar, “Ve adalet bir slogan olmadığı için bir görevdir. Dünya sokaklarından Filistin’in yıkıntılarına sessizliği bozarız, yalanı açığa çıkarırız. Tarihin doğru tarafında durduğumuzu biliriz” şeklinde konuştu.

MADLEEN GEMİSİ’NİN MİSYONU VE MÜDAHALE

“Özgürlük Filosu Koalisyonu” adlı sivil toplum kuruluşu, Gazze’ye uygulanan ablukayı kırmak amacıyla yardım taşımak için bu misyonu düzenledi. Madleen gemisi, 18 metrelik bir gemi olarak 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan hareket etmişti. 9 Haziran sabahında, İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale ederek gemideki 12 gönüllüyü alıkoydu. Gönüllüler, müdahalenin ardından İsrail’e götürüldü ve 4’ü 10 Haziran’da ülkeyi terk etti.