Yasemin Akpınar: 2025 Yenilenme Yılı Olacak

YENİLENME YILI OLARAK 2025

Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar, enerji, frekanslar ve bilinç düzeyi konularında önemli görüşler paylaştı. Akpınar, 2025 yılının yenilenme yılı olacağını belirtirken, “2025, kimine göre sıfırlanmak, kimine göre yenilenmek. Yenileneceğiz” şeklinde ifade etti. Ayrıca, teknolojinin ilerlemesi ile insanların ruhsal olarak zayıfladığına dikkat çekti.

ENVANTAJLAR VE ZARARLAR ÜZERİNE

İnsan bedeninin tamamen bir titreşimden oluştuğunu vurgulayan Akpınar, çevresel enerjilerin ruhsal ve fiziksel sağlığı etkilediğini söyledi. “İstanbul’un enerjisi şu anda çok düşük. Yoğun stres, düzensiz yaşam ve çevresel faktörler insanları ruhsal olarak da etkiliyor” dedi. Beden ile ruh sağlığı arasında kurulan bağlantıya da dikkat çeken Akpınar, “Ruhsal problemler bir süre sonra bedene hastalık olarak yansıyor. İnsan vücudu ve enerjisi bir bütün olarak ele alınmalı” diye konuştu.

BİLİNÇSİZ UYGULAMALARA DİKKAT

Akpınar, bilinçsiz şekilde uygulanan spiritüel pratiklerin zararlarına vurgu yaparak, “Bu dönemde auranız zayıf ve yırtıkken bilinçsizce yapılan cadılık eğitimi, büyü ve tarot gibi uygulamalar çok tehlikeli olabilir” şeklinde uyarıda bulundu. Spiritüel uygulamalar konusunda dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Akpınar, “Frekansınız yüksekse, büyü işlemez. Önemli olan bilinç seviyesini artırmak ve enerjiyi doğru kullanmaktır” diye ekledi.

MODERN HAYATIN ETKİLERİ

Teknolojinin hızlı bir şekilde geliştiğini ancak insanların ruhsal olarak zayıfladığını ifade eden Akpınar, “Teknoloji ne kadar büyüyor, biz o kadar küçülüyoruz” şeklinde belirtti. Modern hayatın ruhsal etkileri üzerine önemli sonuçlar çıkararak, bu durumun sorgulanması gerektiğini vurguladı.