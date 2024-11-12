“Yasemin Allen Ve Erdal Kaya Barıştı mı?”

YASENİN ALLEN’IN YENİ İLIŞKİSİ VE GEÇMİŞİNİ AÇIKLADI

Oyuncu Yasemin Allen, bu yılın mart ayında eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Ancak ikilinin yaşadığı aşk, kısa sürede sona ermiş ve yollarını ayırmışlardı. Son olarak ‘Woman of the Year’ ödül törenine katılan Yasemin Allen, barışma spekülasyonlarına dair açıklamalarda bulundu.

İDDİALARA CEVAP VERDİ

Suna Yıldızoğlu’nun kızı Yasemin Allen (34), İngiliz asıllı Türk oyuncudur. Erdal Kaya ile yaşadığı ilişkiyi sosyal medya platformlarında paylaşmıştı. Ancak çiftin beraberliği uzun bir süre devam edemedi. Allen, katıldığı ödül töreninde eski sevgilisi ile tekrar bir araya geldiklerine dair çıkan ‘barışma’ iddialarına ilk kez yanıt verdi.

ÖZEL HİSSETTİKLERİ VE SAYGILARI

Alan, 2. Sayfa Magazin muhabirleriyle gerçekleştirdiği mülakatta, “Çok sevdiğim bir insan ama öyle bir şey söz konusu değil. Ona saygım sonsuz. Hayatımın sonuna kadar tanıyacağım bir insan. Sohbetimiz daim olsun isterim ama öyle bir şey söz konusu değil” diyerek iddiaları net bir şekilde yalanladı. Bu açıklamalar, oyuncunun geçmiş ilişkisi hakkında net bir bilgi vermekte bulunuyor.