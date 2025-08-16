Haberler

Yasemin Fazlaca Ak Parti’ye Katıldı

YASAMİN FAZLACA’NIN AK PARTİ’YE KATILIMI

Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini ve Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) katıldığını duyurdu. Fazlaca, AK Parti’nin 24. yıldönümüne yönelik düzenlenen kutlama etkinliğine katılmak üzere genel merkezde bulundu.

RESMEN KATILDI

Bu etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fazlaca’yı sahneye davet etti. Başkan Fazlaca, kürsüde Erdoğan tarafından yakasına takılan rozet ile resmi olarak AK Parti’ye katılmış oldu.

İLK EYLEMİ: PORTRE ASMA

Fazlaca’nın partisine katılmasının ardından gerçekleştirdiği ilk icraat, makam odasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresi ile donatmak oldu. Değişimin detayları ve fotoğrafları da sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’da Güvenlik Uygulaması Yapıldı

Adana'da polis, metro duraklarında vatandaşların güvenliğini artırmak için uygulama yaptı. Şüpheli kişiler üzerinde GBT sorgusu ve üst araması gerçekleştirildi, olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.
Haberler

Hakkari’de Asker Arkadaşları Buluştu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1986-1988 yıllarında görev yapmış askerler, yaklaşık 40 yıl aradan sonra Çorum'da bir buluşma gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.