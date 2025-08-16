Yasemin Fazlaca Ak Parti’ye Katıldı

YASAMİN FAZLACA’NIN AK PARTİ’YE KATILIMI

Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini ve Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) katıldığını duyurdu. Fazlaca, AK Parti’nin 24. yıldönümüne yönelik düzenlenen kutlama etkinliğine katılmak üzere genel merkezde bulundu.

RESMEN KATILDI

Bu etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fazlaca’yı sahneye davet etti. Başkan Fazlaca, kürsüde Erdoğan tarafından yakasına takılan rozet ile resmi olarak AK Parti’ye katılmış oldu.

İLK EYLEMİ: PORTRE ASMA

Fazlaca’nın partisine katılmasının ardından gerçekleştirdiği ilk icraat, makam odasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresi ile donatmak oldu. Değişimin detayları ve fotoğrafları da sosyal medya platformlarında paylaşıldı.