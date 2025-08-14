Yasemin Fazlaca, CHP’den İstifa Etti

ALTINOVA BELEDİYE BAŞKANI YASEMİN FAZLACA’DAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, sosyal medya üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Bu açıklama, siyasi kulislerde büyük yankı uyandırırken, Fazlaca’nın yerel siyasetteki rolü ve siyasi geçmişi yeniden gündeme geldi. Yasemin Fazlaca hakkında merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

YASEMİN FAZLACA KİMDİR?

Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, 1979 yılında Kastamonu’nun Cide ilçesinde hayata gözlerini açtı. Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü ile başlayan Fazlaca, sonrasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler ve Şehircilik alanında yüksek lisans yaptı. Mesleki kariyerine 2010 yılında serbest muhasebeci ve mali müşavir unvanını alarak başlayan Fazlaca, bu sektörde uzun süre görev yaptı. Siyasi kariyerine ise 2019 yılında Cumhuri teyet Halk Partisi’nden (CHP) Altınova Belediye Başkan Adayı olarak adım attı. 2023 yılında, aynı partiden 28. Dönem Yalova Milletvekili Adayı olarak da listede yer aldı ve yerel siyasette aktif bir rol üstlendi.

GÜNDEMDE YER EDEN İSTİFA

Yasemin Fazlaca, 2025 yılı Haziran ayında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Bu karar, hem yerel hem de ulusal düzeyde dikkat çekerken, Fazlaca’nın siyasi kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu oldu. Altınova Belediye Başkanı olmasının ardından yaptığı çalışmalar, kamuoyu tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

KARIYERİ VE KİŞİSEL YAŞAMI

Yasemin Fazlaca, 1979 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır. Siyasi ve mesleki kariyeri ile dikkat çeken Fazlaca, kamu yönetimi, yerel siyaset ve meslek hayatında uzun yıllara dayanan bir birikime sahiptir. Eğitim geçmişi ve belediye başkanlığı sürecindeki çalışmalarıyla öne çıkan Fazlaca, Kastamonu’nun Cide ilçesinden Yalova’daki görevine uzanan bir yolculuğun sahibi. Ancak, özel yaşamı hakkında kamuoyuna açıklanan çok fazla bilgi bulunmamakta; evli olup olmadığı gibi detaylar belirsizliğini korumakta. Fazlaca, yaptığı açıklamalarda kişisel yaşamı hakkında bilgi vermektense, kamu görevleri ve mesleki geçmişi üzerinde durmayı tercih etmekte.