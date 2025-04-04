Yasemin Kay Allen ABD’de Görüntülendi

YASAMINDA YENİ BİR DÖNEM

İngiliz kökenli Türk oyuncu Yasemin Kay Allen, hem güzelliği hem de oyunculuğuyla dikkat çeken isimlerden biri. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yaz aylarında eski FBI ajanı olan sevgilisi Erdal Kaya ile ilişkisini sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası yaptığı açıklamada Allen, “Çok sevdiğim bir insan, ona saygım sonsuz. Hayatımın sonuna kadar tanıyacağım bir insan. Sohbetimiz daim olsun isterim ama şu an için barışma söz konusu değil” şeklinde konuşmuştu. Ayrılık haberinden aylar sonra Yasemin Kay Allen, ABD’ye gitme kararı aldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER VE İDDİALAR

Allen’ın ABD ziyareti, eski sevgilisi Erdal Kaya tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Kaya, Instagram’da “Amerikalı Aynasız” takma ismiyle biliniyor. Yasemin Kay Allen’ın Kaliforniya’ya yaptığı bu ziyaret esnasında çekilen bir fotoğrafı paylaşan Kaya, “Biraz kafa dağıtma zamanı” notunu düştü. Bu durum, çiftin yeniden bir araya geldiği yönünde iddiaların artmasına sebep oldu.