Yasemin Minguzzi, Ailelerle Buluşuyor

DUYGU DOLU BULUŞMA

Kocaeli’nde, İstanbul’da bıçaklanarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, çocukları kaybeden ailelerle bir araya geliyor. Yasemin Minguzzi, Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde evlatlarını kaybeden ailelerle buluştu. Bu etkinlikte, 15 Mayıs 2022’de bir kız meselesi yüzünden hayatını kaybeden Kıvanç Umman’ın annesi Derya Umman ve babası Orhan Umman da yer aldı. Derya Umman, “Katillerin aileleri gülmesin” sözleriyle dikkat çekti.

AHMET’İN MİRASINI TAŞIYOR

Yasemin Minguzzi, “Ahmet hayattayken bizim evimizden çocuk eksik olmazdı. Çocuklarla çok severdim. Bir Ahmet gitti ama milyonlarca çocuğum oldu. Bu güzel ama bir yandan da acı verici” ifadelerini kullandı. Minguzzi, Ahmet’in kendisine verdiği bayrağı, 8 aydır durmadan taşıdığını belirtti. “Bir tane çocuğum vardı, ikincisi de yoktu. Artık çocukların ölümü son bulsun. Bunun için mücadele edeceğim” dedi. Davanın ardından mağdur ailelerin sesini daha fazla duyurmayı hedeflediğini vurguladı. Minguzzi’nın umut dolu sözleri dikkat çekti: “İnşallah her şey daha farklı ve daha güzel olacak. Biz cennette kavuşacağız. Ahmet çok başarılı bir çocuktu, hayatı taktirlerle, onur belgeleriyle doluydu.”