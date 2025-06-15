Yasemin Minguzzi Duygusal Bir Paylaşım Yaptı

MATTIA AHMET MİNGUZZİ’YE DÜZENLENEN SALDIRI

Kadıköy’de yaşanan üzücü olayda, Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklı saldırıya uğradı ve 24 Ocak tarihinde hayatını kaybetti. 15 yaşındaki bu genç, toplumda derin üzüntü yarattı ve olayın ardından ailesi büyük bir acı ile karşı karşıya kaldı.

Mattia’nın annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı. Babalar Günü’nde, eşi Andrea Minguzzi için Barış Manço’nun “Gülpembe” adlı şarkısını seslendiren acılı anne, paylaşımında “Babalar Günün kutlu olsun canım eşim ve tabi ki sürmelim Ahmet’im” ifadelerine yer verdi. Bu sözler, izleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı ve birçok insan duygusal anlar yaşadı.